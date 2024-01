Polisportiva Senigallia. Stella di Bronzo Coni

Polisportiva Senigallia insignita della Stella di Bronzo del Coni. Inoltre, la società può forgiarsi di una nuova sede, per la sezione di ginnastica ritmica, che vede impegnate numerose atlete nei corsi Gold, Silver e promozionali Fgi e Uisp, che praticano questo elegante sport con dedizione e divertimento. Il direttivo della Polisportiva Senigallia ha infatti ritenuto opportuno investire su questo settore per garantire a tutti gli atleti in egual modo una location adeguata per fare gli allenamenti. Il capannone preso in gestione si trova in via Corvi 13 e garantisce a tutti i corsi base, nei quali è svolto un lavoro di propedeutica alla ginnastica, un’opportunità unica per poter svolgere attività in orari adeguati e in spazi opportuni, dopo che a causa dell’alluvione erano state chiuse alcune strutture usate dalla società sportiva proprio per questo settore. Ma le novità per la Polisportiva Senigallia non sono finite. Infatti, qualche giorno fa è stata recapitata alla stessa la volontà del Coni di assegnare la Stella di Bronzo al merito sportivo, riconoscimento che inorgoglisce l’intero gruppo del direttivo e di atleti e genitori che costituiscono la grande famiglia. Un gruppo in crescita, quello della Polisportiva Senigallia, impegnato su diversi fronti per garantire ai propri atleti le buone condizioni di crescita sportive e personali.