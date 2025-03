Polita: "Continuano ad abbattere alberi"

Non uno, ma più d’uno gli alberi rimossi nella stessa zona. "Anche oggi (ieri, ndr) mi vengono segnalati altri abbattimenti di pioppi pluridecennali in via Marconi". A parlare è sempre la capogruppo di Cittadini in Comune Lara Polita, portando alla luce la situazione: "L’amministrazione si era giustificata sui social parlando di albero ‘spezzato’ e sulla stampa, successivamente, adducendo a ‘malattie’. A quale delle due dobbiamo credere, questa volta?", dice la consigliera di minoranza. "Continui abbattimenti di cui i cittadini possono essere solo spettatori, con spiegazioni solo postume. In passato è capitato che, dopo aver inoltrato richiesta di accesso agli atti, mi sono accorta che perizia, ordinanza e abbattimento riportassero la stessa data e l’abbattimento avvenisse alle 8 di mattina dello stesso giorno – sottolinea –. Se si chiedono spiegazioni, si è tacciati di ‘ipotesi fantasiose’", in riferimento alle parole dell’assessore all’Ambiente Elisa Penna. "Qui di fantasioso non c’è nulla, rimane la realtà della strage di alberi, cui Falconara sta assistendo da troppi anni", denuncia Polita, che si domanda: "Assessorato all’Ambiente o alle motoseghe?".