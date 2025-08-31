Politecnica delle Marche. Record di immatricolazioni. Quasi 1.500 dall’estero: "Qui un progetto di vita"

L’Università Politecnica delle Marche si prepara a un nuovo record di immatricolazioni che supereranno le 5.500, con l’incremento degli immatricolati internazionali, i quali rappresentano oltre il 12% degli iscritti, una quota incrementata notevolmente rispetto al passato quando si fermava all’1%. "Questo vuol dire – sottolinea il rettore Gian Luca Gregori – che su circa 17mila iscritti all’Ateneo, quasi 1.500 sono studentesse e studenti internazionali. Sono risultati dovuti anche ad una offerta formativa in continuo dialogo con il territorio e le imprese, oltre che a una precisa strategia di apertura dei confini internazionali". Tant’è che l’Università conferma una condizione occupazionale dei suoi laureati e delle sue laureate nettamente superiore alla media nazionale, secondo il XXVIesimo rapporto Almalaurea. Infatti, l’occupazione degli ex-studenti Univpm è dell’86,1%, superiore alla media nazionale del 75,7%. A cinque anni dal conseguimento del titolo, il tasso di occupazione degli ex-studenti Univpm è del 92,4%, superiore alla media nazionale dell’88,2%. L’Università Politecnica delle Marche sale inoltre di due posizioni nella classifica Censis che, totalizzando 92,2 punti, si colloca al secondo posto tra gli Atenei statali che hanno fino a 20mila iscritti. Al GreenMetric World University Ranking, edizione 2024, la classifica mondiale che premia gli atenei per i temi di efficientamento energetico e della sostenibilità sociale, economica e ambientale, Univpm si è classificata al 7° posto in Italia e raggiunge il 99° posto nel mondo, salendo ancora di 8 posizioni rispetto all’anno precedente.

L’Università Politecnica delle Marche vede uno stretto legame con la città di Ancona. Oltre alla didattica e alla ricerca, Univpm è protagonista nella vita degli studenti e delle studentesse e, in questo, la collaborazione con il Comune di Ancona è fondamentale: lo dimostrano eventi come l’Erasmus Generation Meeting che ha riunito centinaia di studenti europei, e i Campionati nazionali universitari, che hanno animato la città nel segno dello sport, della partecipazione e dello spirito accademico con più di 4mila partecipanti. "Questi prestigiosi riconoscimenti – commenta il rettore – sono il frutto di un lavoro condiviso che coinvolge l’intera comunità accademica e testimonia la solidità e la coerenza del nostro progetto formativo, basato su scelte strategiche e attenzione alle persone e alla loro crescita personale e professionale. Come Ateneo, siamo orgogliosi di accompagnare studenti e studentesse nel loro cammino e convinti che la conoscenza, l’innovazione e la sostenibilità siano gli strumenti fondamentali per costruire un futuro inclusivo e aperto alle sfide globali. Siamo consapevoli che scegliere l’università significa scegliere un progetto di vita". Se lo sguardo è rivolto verso l’internazionalizzazione, l’Ateneo non perde comunque di vista le sue radici nel territorio con ottimi rapporti con la Regione Marche e con tutte le istituzioni regionali e con corsi attivi in sei città delle Marche (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro, San Benedetto del Tronto). L’importanza del legame tra città e Università per lo sviluppo socio-economico del territorio passa anche attraverso i lavori per restituire il Palazzo del Rettorato, a tutta la Comunità, accademica e cittadina uno spazio volto a rafforzare un’identità condivisa, un patrimonio che appartiene alla collettività.

Marco Principini