Politecnica e Finanza ancora insieme

"Formare alla legalità" i nuovi professionisti, ma soprattutto "far comprendere ancor più operativamente quali sono le problematiche nei campi economico-finanziari, le soluzioni e qual è la legalità che deve essere applicata. Perché noi formiamo professionisti ma anche persone". È questo il senso, sintetizzato dal Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori, del Protocollo d’Intesa rinnovato fino al 2026 nel corso di un incontro con il generale di Brigata, Nicola Altiero, comandante regionale delle Fiamme Gialle. L’intesa tra l’Ateneo e la Guardia di Finanza sancisce una collaborazione gratuita per la formazione e l’aggiornamento professionale in ambito economico-giuridico. "Le istituzioni devono collaborare", ha ribadito Gregori, ricordando che "l’Ateneo ha creato al suo interno un Osservatorio sulla legalità e i diritti: da questo punto di vista stiamo operando insieme" alla Guardia di finanza.