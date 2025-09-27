Politecnica, missione pachistana

L’Università Politecnica delle Marche ha avviato una collaborazione con due università pakistane per progetti di ricerca sulla sostenibilità ambientale nelle zone di alta montagna. Dal 14 al 24 settembre un team di esperti marchigiani ha lavorato con la Karakoram International University e l’Università del Gilgit Baltistan. La missione, guidata dal professor Francesco Regoli e dalla professoressa Stefania Gorbi, ha coinvolto ricercatori dei dipartimenti di scienze della vita e dell’ambiente e di scienze agrarie. Il gruppo ha partecipato a seminari, attività sul campo e laboratori per studenti. L’ateneo marchigiano ha donato alle università partner uno spettroscopio Ftir per analisi di laboratorio sulla qualità dell’acqua. La collaborazione con Evk2cnr - associazione che promuove ricerca scientifica ad altitudini estreme - punta a sviluppare progetti comuni di salvaguardia ambientale. "Sono state gettate le basi per una futura collaborazione istituzionale, sul fronte della ricerca e della didattica", riferisce l’università. Previsti anche scambi di studenti tra i tre atenei. Regoli ha sottolineato "l’importanza della collaborazione tra università per lo sviluppo di progetti comuni attenti alla salvaguardia dell’ambiente".