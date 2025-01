Politecnica senza confini: "Studenti esteri +15%"

Segna il record di matricole che parlano straniero (il 15%, 800 su 5.200 iscritti), contamina la regione con corsi in collaborazione con le università di Urbino e Camerino (oltre 70), resta radicata ad Ancona, ma chiede che il territorio sia in grado di accogliere i giovani e le imprese "siano all’altezza della formazione". Il rettore della Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori, sintetizza alcuni dei risultati ottenuti. "Grazie ai corsi in inglese e all’offerta di corsi di studio molto innovativi, la nostra attrattività è cresciuta moltissimo – dice –. E non è un caso che tra le matricole, il 15% è rappresentato da studenti stranieri". La Politecnica conta oltre 17mila studenti.