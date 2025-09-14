Politica ad alta tensione. Dalle minacce di morte ai manifesti strappati: "Una campagna d’odio"

Prima Marco Battino, assessore dorico e candidato indipendente con Forza Italia nella Circoscrizione di Ancona alle Regionali, che ha denunciato di aver ricevuto minacce e insulti a margine della cena elettorale di giovedì a Sirolo. Poi i manifesti strappati, quelli del centrosinistra a Chiaravalle, venerdì notte. Solo gli ultimi episodi che hanno coinvolto tanto alcuni aspiranti consiglieri, quanto le forze politiche. Lontane nelle idee, ma mai così vicine nel condannare quella che, in diversi, hanno definito "una campagna d’odio". Per dirla alla Daniele Silvetti: "Una brutta campagna elettorale".

Ieri mattina, in un post, il sindaco di Ancona ha ribadito il suo sostegno a Battino ("Competente, figura propositiva, mi fido di lui", dirà al Carlino), pubblicando una foto dei due all’epoca della sottoscrizione dell’apparentamento. Un’uscita apparsa non casuale: "Esprimo assoluta e totale solidarietà a Marco – spiegherà poi –. Gli atti di violenza e le intimidazioni, le azioni che vanno contro ogni forma di dibattito democratico sono sempre da condannare. Si rischia un’escalation alimentata dalle volgarità che si sentono sui social e, talvolta, anche dalla crudezza dei termini con cui si fa propaganda. Viviamo nell’era social, del tutto in presa diretta. Con toni esasperati. Purtroppo non ci sono buoni esempi a livello nazionale ed internazionale: si pensi che è diventato elemento di dibattito un fatto di gravità inaudita", integra Silvetti.

Ricorda: "Un tempo le scuole di partito t’insegnavano il comportamento da tenere. Credo che le istituzioni debbano richiamare alla correttezza, al dibattito serio, alla sobrietà. Anche all’attenzione nel rispettare gli investimenti che un candidato fa perché, nel caso dei manifesti, hanno un costo e sono una libera forma di espressione. Serve un’autoresponsabilizzazione, la necessità di abbassare i toni. Invito quindi, per primi, i candidati a moderare modalità e termini, mantenendo una condotta esemplare. Poi sui contenuti politici si può dire tutto: il confronto è lecito. Ma come, fa la differenza. Altrimenti basta un niente per accendere la miccia".

E a proposito di manifesti, con l’arrivo del buio di venerdì, un blitz a Chiaravalle. E la denuncia del Pd e del già segretario provinciale Jacopo Falà: "Di notte, in modo proditorio e codardo, qualcuno ha ben pensato di strappare tutti i manifesti affissi dalle liste della coalizione di centrosinistra in tutte le plance del nostro comune". Per loro, "non si è trattato di un gesto isolato, e dunque a maggior ragione abbiamo creduto necessario denunciare alle forze dell’ordine l’accaduto". Proseguono: "Abbiamo appresso dalla stampa che nel capoluogo un candidato è stato addirittura minacciato: un fatto che condanniamo con estrema fermezza. Dobbiamo evitare che questa campagna elettorale si trasformi in uno scontro dai toni e dai modi inaccettabili: serve rispetto per i valori di democrazia e libertà, e rispetto per gli avversari politici. Non possiamo e non dobbiamo sottovalutare questi segnali. Auspichiamo che gli autori del gesto siano presto identificati".

Su Battino, infine, anche l’esponente di Europa Verde Roberto Rubegni, dicendo di seguire "con attenzione e apprensione" la sua vicenda. Poi, Rubegni ha ricordato che quando si candidò a sindaco nel 2023 ad Ancona, su "un mio manifesto qualcuno scrisse ‘mori’, ergo ‘muori’".