Politica e finanziamento pubblico, servono nuove leggi

Nel lontano 2005 eletto nel consiglio regionale delle Marche scoprii che uno dei primi adempimenti dell’assemblea era la dichiarazione dell’elenco dei sottoscrittori volontari che avevano finanziato la campagna degli eletti. Inutile dire che nelle liste di molti figuravano note e importanti aziende regionali e potenti associazioni di categoria. Fu così che pensai alla necessità di due leggi, concatenate, che prevedessero una l’obbligo della dichiarazione pubblica e preventiva dell’ elenco dei sottoscrittori, così da consentire agli elettori di conoscere prima del voto quali candidati godessero della fiducia e della stima degli "ottimati" dell’economia e quali del sacrificio della povera gente. L’altra una riduzione del tetto per le spese elettorali che, non sollo, costringessero ad una propaganda più sobria ma permettessero a tutti i candidati, quelli del padrone e quelli dei lavoratori, un confronto più equo. Inutile dire che quelle proposte furono respinte da una compatta e convinta falange bipartisan. Oggi dopo il caso Toti che precede il caso Emiliano e seguirà un qualche alto caso, mi aspetterei in qualche consiglio regionale un ordine del giorno per un outing da parte degli eletti, e magari qualche volenteroso che scartabellando negli archivi ritrovi quelle proposte di legge e le riproponga. Magari potrebbe essere più fortunato.

Giuliano Brandoni