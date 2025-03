Politica in lutto. L’ex assessore Pasquini stroncato da un malore

Lutto nel mondo della politica anconetana: è morto l’altra sera l’ex assessore comunale di Ancona Paolo Pasquini. Aveva 77 anni (compiuti da meno di due mesi) e lascia la moglie Isarema, i figli Amaranta e Mattia, la sorella Bianca Maria, i nipoti e gli altri parenti stretti. Un uomo e un amministratore di altri tempi Pasquini, per tanti anni assessore, in passato a Sirolo e nell’ultima parte della sua carriera ad Ancona, oltre a un lungo periodo trascorso come dirigente regionale. Pasquini è deceduto domenica sera all’interno della sua abitazione a causa di un malore improvviso che lo ha colto mentre era seduto sul divano di casa. Inutile ogni tentativo rianimatorio. Nessun funerale religioso per lui, ieri sera la salma è stata definitivamente ricomposta per essere poi cremata come da volontà espressa in vita.

Una lunga carriera professionale la sua iniziata come amministratore addirittura alla fine degli anni ‘70 con l’esperienza di assessore nella giunta del comune di Sirolo. Il suo ricordo più recente, tuttavia, è legato alla sua esperienza nella sfortunata sindacatura del capoluogo dorico dal 2009 al 2012 quando il primo cittadino era Fiorello Gramillano. Un percorso molto travagliato quello della giunta di centrosinistra guidata dall’ex preside che aveva voluto Pasquini al suo fianco per la delicata e importante delega dell’urbanistica. Un incarico che col tempo era cambiato assumendo altre deleghe di primo piano, dalla mobilità al porto, dall’edilizia pubblica al decoro urbano e soprattutto i lavori pubblici, il centro storico, la frana.

Insomma per quattro anni Paolo Pasquini ha ricoperto il ruolo di primo assessore viste le deleghe strategiche (oggi ad esempio divise tra quattro assessori dell’attuale giunta Silvetti). Uno dei pochi assessori di quella giunta a reggere, fino a quando, un anno prima della fine del mandato, l’esperienza di Gramillano è finita.

Questo il ricordo dell’ex sindaco di Ancona, Fiorello Gramillano: "Una persona sempre impegnata nel tessuto sociale del nostro territorio. Un uomo ricco delle sue idee e dei suoi valori rivolti al bene comune. Una mentalità che ha sempre applicato nelle azioni che hanno contraddistinto le sue scelte di vita e professionali".