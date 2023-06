Politiche educative, affari legali

Antonella Andreoli (Lega), ha ricevuto dal sindaco in carica le seguenti deleghe: politiche educative, affari generali e legali, servizi informatici e servizi demografici. Probabilmente è l’assessore con il numero e il peso delle deleghe inferiore al resto della squadra di governo. Avvocato anconetano (la terza oltre a Silvetti e alla Caucci). Ha conseguito la maturità scientifica al Liceo Scientifico Luigi di Savoia di Ancona e la laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Macerata. Iscritta all’Albo speciale degli Avvocati Cassazionisti. Antonella Andreoli è stata Consigliere Comunale e capogruppo consiliare del Comune di Ancona per la Lega negli anni 20182023, durante l’ultima consiliatura. La Andreoli è Responsabile regionale di una associazione di promozione sociale per la tutela dei diritti delle persone e referente regionale di una associazione di consumatori attiva nel territorio.