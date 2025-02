Politiche giovanili, bando per sostenere progetti ideati dagli under 35

È stato aperto il bando per il progetto "Infrastrutturazione del sistema territoriale delle politiche giovanili" volto a sostenere progetti ideati e gestiti da giovani under 35 con contributi fino a mille e 500 euro promosso da Ambito 10 Fabriano in partenariato con Csv Marche e con il sostegno di Fondazione Cariverona. Possono partecipare enti privati senza fine di lucro, scuole, enti religiosi con sede nei Comuni di Cerreto d’Esi, Fabriano, Genga, Sassoferrato e Serra San Quirico La scadenza per le domande è fissata al 28.