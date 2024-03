Politiche giovanili, nasce il Tavolo continuativo del Comune: come aderire al progetto

La giunta su proposta dell’assessore alle Politiche giovanili Marco Battino ha approvato le linee guida per l’istituzione di un tavolo continuativo di coprogrammazione per lo sviluppo delle politiche giovanili del Comune di Ancona, definito come strumento privilegiato per sancire un collegamento permanente fra il Comune di Ancona e l’eterogeneo mondo, pubblico e privato, delle politiche giovanili. "Abbiamo voluto rendere strutturale la partecipazione dei giovani e del Terzo settore alla programmazione delle attività del Comune – spiega l’assessore – non solo perché era una nostra precisa volontà, espressa nel programma di mandato, ma anche e soprattutto perché questa volontà rispondeva alla richiesta di moltissime associazioni giovanili. Abbiamo quindi creato e istituzionalizzato questo tavolo, che da ora in poi sarà uno strumento continuativo di coprogrammazione e coinvolgerà coloro che nel nostro territorio hanno come attività principale la realtà giovanile. Abbiamo scelto una formula che consentisse l’apertura al maggior numero possibile di soggetti perché vogliamo che diventi il luogo d’incontro privilegiato in cui condividere fattivamente conoscenze e idee ed elaborare strategie e progetti per i giovani di Ancona". Saranno quindi ammessi tutti i soggetti che abbiano come principale finalità le attività rivolte a giovani fino a 35 anni. Non sono invece ammesse le associazioni politiche, i sindacati e altri analoghi organismi, come individuati dal contratto del Terzo Settore.