Politiche giovanili, università

Marco Battino, ecco le deleghe: università, politiche giovanili, sviluppo imprenditoriale, economia della notte, volontariato civico. È stato il primo assessore incaricato grazie all’accordo di apparentamento al ballottaggio. Consulente aziendale, nato ad Ancona nel 2000, da sempre residente al Piano, in Piazza Ugo Bassi. Laureato in Economia e Commercio all’Università Politecnica delle Marche. Frequenta il corso di laurea magistrale in Economia e Management. Lavora dai 18 anni, prima nelle stagioni estive, poi come operatore fiscale, dal conseguimento della laurea come consulente aziendale e nei mesi di aprile e maggio 2023 come dipendente di una nota azienda metalmeccanica marchigiana. Molto attivo nel mondo dello sport, come atleta, sempre con società sportive anconetane: pallacanestro, beach volley e sci alpino. Per 9 anni come arbitro di pallacanestro. Impegnato nel sociale: volontariato e associazionismo.