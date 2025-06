Polizia al fianco degli anziani anche d’estate

Continua incessante la campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta alle persone anziane, da parte della Polizia di Stato, riguardo i raggiri posti in essere nei loro confronti da criminali senza scrupoli, promossa dal Questore, dr. Cesare Capocasa, e messa in campo in maniera capillare in tutta la provincia. Ad Ancona e Fabriano, si ricorda, l’attività di informazione riguardo al rischio di truffe ai danni di queste fasce deboli, condotta dalla Questura e dal Comune è iniziata nell’aprile dello scorso anno, con la diffusione di circa 2500 lettere, a firma del sindaco e del questore, recapitate a domicilio agli ottantacinquenni, il cui fine è quello di sensibilizzare al corretto comportamento da tenere per evitare il rischio di truffa.

Nella seconda fase, l’attività informativa è stata svolta dai Poliziotti di Quartiere attraverso incontri "porta a porta" presso le abitazioni, con lo scopo non di creare allarmismo ma piuttosto di aiutare le persone a riconoscere gli artifici ed i raggiri con valenza preventiva e denunciarli senza esitazione, consegnando un vademecum di tre basilari regole di comportamento ed illustrando quali accorgimenti utilizzare per permettere alle forze dell’ordine di intervenire immediatamente. Altre modalità di incontri con le persone anziane si sono realizzate con riunioni presso le associazioni di volontariato, strutture culturali e ricreative presenti sul territorio.

Durante la realizzazione del progetto, i poliziotti della Questura dorica hanno tenuto, presso la sede dell’Università della Terza Età, un incontro con 50 giovani nonni per offrire loro alcuni utili consigli per riconoscere i tentativi di truffa ed impedire ai malfattori di circirli. Sono state rappresentate le tecniche di raggiro più frequentemente utilizzate dai malviventi per carpire la fiducia delle loro vittime, anche attraverso la proiezione di diversi video esplicativi realizzati dalla Polizia di Stato.