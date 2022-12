Polizia di frontiera: mille controlli al giorno

Seicento controlli al giorno al porto e 400 all’aeroporto per evitare che stranieri senza titolo e permesso entrino in Italia clandestinamente. A fine anno la polizia di frontiera traccia il bilancio dell’attività svolta nel 2022. Durante i controlli volti ad esaminare la posizione giuridica dei passeggeri, gli operatori di frontiera di Ancona sono stati abili nel rintracciare ben 212 persone irregolari, cioè prive dei previsti requisiti per l’ingresso in territorio nazionale e nei confronti delle quali sono stati adottati provvedimenti di inibizione all’ingresso in Italia, respingendole contestualmente a bordo dei vettori con i quali sono giunte. Inoltre sono stati rintracciati in ingresso, in territorio nazionale, 7 minorenni non accompagnati e che, per la loro tutela, sono stati affidati ad appositi centri per minori. L’alta specializzazione e l’impegno profuso dal personale della polizia di frontiera, ha permesso anche di denunciare 38 persone all’autorità giudiziaria.