Polizia, finanza, vigili del fuoco: nuove sedi

"Questo è un momento storico: finalmente si potranno avere sedi adeguate e dignitose per polizia, guardia di finanza e vigili del fuoco". Così il sindaco Daniela Ghergo ieri ha accolto una pioggia di autorità civili e militari per la presentazione dei progetti per le nuove sedi della polizia, della guardia di finanza e l’adeguamento della sede dei vigili del fuoco. Presente anche il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano: "La mia presenza qui oggi vuole testimoniare un cambio di passo nella modalità di intervento sugli immobili pubblici. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’Agenzia del Demanio, sta attuando una serie di interventi, nelle Marche e non solo, incentrati non più esclusivamente sul singolo immobile ma sulla realizzazione di una strategia di sviluppo urbano che guardi al medio-lungo periodo. In altre parole, ci si domanda cosa è utile apportare ai territori per generare valore economico, sociale, ambientale. Questo assume ancora più importanza se calato all’interno dei territori compresi nel cratere sismico". "Tutti i nuovi edifici – ha aggiunto il direttore territoriale Marche dell’Agenzia del Demanio Cristian Torretta saranno realizzati secondo principi di sostenibilità energetica e ambientale, riqualificazione antisismica, trasformazione digitale, accessibilità e connettività". Ha parlato di "atto dovuto e meritato nei confronti del personale dell’ufficio di polizia da sempre al servizio della comunità fabrianese e dell’utenza che necessita del nostro operato" il questore Cesare Capocasa. Sono coinvolti nell’operazione diversi immobili, tutti, pubblici: la nuova sede del commissariato di Fabriano sarà in una zona più centrale, all’ex centro polifunzionale di via Di Vittorio, immobile demaniale dismesso dai vigili del fuoco e consegnato alla questura di Ancona lo scorso marzo. E lo sarà "massimo entro i primi mesi del 2026". L’attuale caserma dei vigili del fuoco sarà ampliata, "entro i primi mesi del 2025 (i lavori sono in corso, ndr) per sopperire agli spazi dismessi in favore della questura". Sarà poi dismessa da parte del corpo forestale l’ex caserma ad Albacina, immobile che sarà trasferito dallo Stato al Comune e riqualificato per scopi istituzionali e sociali, in cambio della cessione di un’area edificabile del Comune in via Santa Croce, zona semicentrale, dove sarà realizzata la nuova e caserma della guardia di finanza "entro il 2027". L’importo stimato dei lavori è di 8 milioni di euro e l’Agenzia del Demanio si occuperà della progettazione e di fungere da stazione appaltante dei diversi interventi. Gli interventi consentiranno di interrompere le locazioni passive con un risparmio per le casse pubbliche.

Sara Ferreri