Polizia, i filmati incastrano ladro di 31 anni

È stato rintracciato attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza un 31enne tunisino, residente nel quartiere Cesanella, dove ha messo a segno un furto. L’uomo si era introdotto all’interno del cortile di pertinenza dell’abitazione e, dopo aver rovistato tra gli oggetti riposti sul pianerottolo ne asportava alcuni per un valore di circa 350 euro e subito dopo si è allontanato in sella ad una bicicletta. Le fasi criminose sono state immortalate dall’impianto di videosorveglianza installato sul perimetro dell’edificio. Il personale dell’Ufficio Volanti e Denunce, una volta acquisite le immagini, ne ha estrapolato alcuni fotogrammi. Dalle testimonianze è emerso che l’uomo frequentava, tra le 18 e le 19, un esercizio commerciale del quartiere: il personale del Settore Anticrimine, unitamente a personale dell’Ufficio Controllo del Territorio appostato in loco, verso le ore 18 lo ha fermato e controllato nell’esercizio commerciale. A seguito del servizio predisposto presso l’esercizio commerciale dal vice questore Mabj Bosco, gli agenti si sono recati in casa dell’uomo, residente nelle vicinanze, dov’è stata rinvenuta la refurtiva e gli abiti indossati al momento del colpo. L’uomo, in regola con il permesso di soggiorno, è stato denunciato per furto aggravato in abitazione.