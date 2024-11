Polizia invia 160 armi per la rottamazione

Centosessanta armi sono state inviate dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Ancona, per la rottamazione al Cerimant dell’Esercito di Padova: 52 pistole e 108 fucili, 7 armi bianche (sciabole e coltelli) ritirati o versati alla Polizia di Stato. Intervenuti per una lite condominiale gli agenti hanno ritirato, in via cautelativa, armi e cartucce a un 52enne: una carabina, una pistola colt 45, una pistola Saab modello Kombat, un sovrapposto "Franchi", una doppietta cal. 12, un fucile automatico .