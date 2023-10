"Polizia, la nuova sede pronta fra tre anni"

Nuova sede del commissariato e della Guardia di finanza fabrianese, se tanti sono i consensi non mancano anche i malumori specie da parte della vecchia giunta guidata dall’ex sindaco Gabriele Santarelli. L’accusa è di nuovo consumo di suolo, spostamento in periferia di servizi ‘vitali’ e mancati introiti dagli affitti che sarebbero stati pagati realizzando le due sedi, come era stato ipotizzato nel palazzo ex tribunale. Sulla questione a ripercorrere le tappe di quello che è ritenuto un traguardo importante interviene il commissario capo Angelo Sebastianelli: "Le donne e gli uomini della Polizia in servizio al commissariato di Fabriano esprimono piena soddisfazione per l’importantissimo risultato conseguito con l’avvio operativo della procedura che consentirà, entro il 2026, il trasferimento nella nuova sede di via di Vittorio. Giunto a Fabriano nei primi giorni di settembre 2022 – ricostruisce i fatti Sebastianelli - ricevetti l’incarico dal questore Cesare Capocasa di attivarmi con sollecitudine nella ricerca di soluzioni alternative a quella che da anni sembrava prossima a essere realizzata ma dal percorso conclusivo arenato. In questo contesto, anche i sindacati della Polizia di Stato hanno iniziato a far sentire la propria voce per una soluzione agli annosi problemi del personale che appariva sempre più lontana. Mi incontrai con la nuova Amministrazione che rappresentò da subito l’ipotesi alternativa dell’edificio di Via Di Vittorio per la quale aveva già ottenuto una disponibilità di massima dal direttore dell’Agenzia del Demanio Marche. Il questore venne a Fabriano dopo pochi giorni: un saluto al personale del commissariato dopo avere attraversato e stretto mani all’utenza dell’ufficio passaporti in attesa, in piedi all’esterno del commissariato. Dopo poco, questore e sindaco erano già difronte lo stabile di Via Di Vittorio: struttura in buono stato, difesa, adeguata, con parcheggi per auto di servizio, dipendenti e cittadini. Il resto è storia: un frenetico e continuo incedere di progetti, determinazioni, burocrazia operativa resa possibile (e celere) dalla determinazione del questore Capocasa, in raccordo sinergico con il sindaco Ghergo e da tutte le componenti attivate. A primavera scorsa era già abbozzato il progetto di ristrutturazione, nei mesi a seguire sono stati assegnati i fondi e completate le procedure per il protocollo operativo. Il cittadino avrà, con la nuova sede, un luogo confortevole ed adeguato alle proprie necessità" ne è sicuro il commissario capo che ricorda: "Nei giorni di apertura al pubblico, il commissariato ospita in media un centinaio di utenti".

Sara Ferreri