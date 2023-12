Osimo, commozione per i saluti della Polizia alla Lega del filo d'oro

Osimo, 16 dicembe 2023 – Mattinata di grandi emozioni oggi alla Lega del filo d’oro di Osimo. Il questore della Provincia di Ancona Cesare Capocasa, accompagnato dal dirigente e dal Personale del Commissariato di pubblica sicurezza di Osimo, si è recato a porgere gli auguri suoi e della Polizia di Stato tutta alla Lega del Filo d’oro, centro di eccellenza a livello nazionale ed europeo nell’assistenza alle persone sordocieche o con altre gravi disabilità.

Dopo un breve scambio di piccoli omaggi istituzionali, tra la commozione generale in un breve momento di festa con i giovani ospiti presenti in struttura, una poesia di Giovanna in anconetano sul calore della cena del Santo Natale è stata il più bel regalo che si potesse ricevere quest’anno sotto l’albero, da parte di chi ha fatto del servizio del prossimo la propria vera missione. “Vicini sempre, vicini a tutti, anche e soprattutto a chi ha più bisogno: arricchiti nell’impegno reciproco proprio con questo graditissimo messaggio nel cuore”, hanno detto.