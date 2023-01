Polizia locale, 21mila verbali in un anno

Sono stati oltre 21 mila i verbali per violazioni al Codice della Strada (235 quelli per violazioni a leggi e regolamenti extra CdS) con 44 fermi e sequestri, 265 i rilievi effettuati a seguito di incidenti stradali, di cui la metà circa con feriti e 13 comunicazioni di reato. Si contano oltre 880 controlli sulle infrazioni al Cds con o senza strumentazioni (autovelox, targa system, telelaser) e 222 controlli sulla conduzione di cani, 62 sulla vendita di alcol e tabacchi ai minori, 55 sulle spiagge, a cui si aggiungono poi tutte le attività sul commercio.

È questo il bilancio stilato dalla Polizia Locale e reso noto venerdì durante la Festa che ha celebrato il patrono San Sebastiano. Inoltre nel 2022 sono stati effettuati un migliaio di controlli e sopralluoghi su mercati giornalieri e settimanali compresi anche quelli presenti nelle frazioni. Durante i controlli sulle spiagge sono stati sequestrati oltre 6300 beni tra capi e accessori contraffatti, oggetti venduti senza autorizzazione o rinvenuti abbandonati da abusivi sul litorale.

Gli agenti hanno attenzionato anche i rifiuti con 278 controlli. Il lavoro ha riguardato anche i permessi per ztl o zone blu hanno superato soglia 3mila e 400 in un anno tra rinnovati e nuovi. Sono stati oltre 25 mila i controlli relativi alla pandemia: gli agenti hanno effettuato verifiche riguardo ai green pass, mascherine e assembramenti in vigore durante le restrizioni per arginare il contagio del Coronavirus.