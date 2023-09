Polizia locale, alta tensione: "Assumete quindici vigili"

Tensione al comando dei vigili, scontri tra ufficiali, difficoltà a coprire i turni a causa di una pianta organica ridotta all’osso e tempi troppo lunghi per la nomina del nuovo comandante del Corpo. Un mix davvero esplosivo che forse spiega come mai lunedì all’interno del comando delle Palombare si sia sfiorata la rissa, tra attacchi verbali e minacce di querele di parte. Su questo episodio e sulla situazione generale della polizia locale di Ancona interviene la Funzione pubblica della Cisl: "Gli eventi accaduti all’interno del comando della polizia municipale di Ancona sono il sintomo della situazione attuale – spiega il segretario generale della Fp-Cisl, Luca Talevi che oltre a segnalare i problemi presenta anche delle soluzioni – Una situazione legata ai carichi di lavoro connessi alla esiguità della dotazione organica del Corpo, con i dipendenti ridotti ad appena 80 unità ufficiali compresi. Come riconosciuto anche dalla stessa amministrazione, servono almeno venti unità ma stante la lunghezza inevitabile delle procedure per indire concorsi la Fp-Cisl Marche chiede la immediata assunzione, anche a tempo determinato, di almeno 15 unità lavorative attingendo dalle graduatorie vigenti in altri comuni. È sicuramente importante la rapida nomina di un comandante valido, ma chiunque venga nominato avrà bisogno di una adeguata consistenza del Corpo e la nostra proposta permetterebbe di dare le prime, rapide risposte, in attesa di quelle definitive". Andando con ordine, la firma del sindaco sul documento di nomina del nuovo comandante dovrebbe arrivare entro la prossima settimana. Alla luce di quanto accaduto lunedì, come riportato dal Carlino ieri, non è detto che la pratica possa essere velocizzata. Certo, tutti si attendevano che dopo aver messo alla porta la vecchia comandante, Liliana Rovaldi, il giorno stesso dell’investitura di Daniele Silvetti come sindaco di Ancona, il nome del suo successore sarebbe uscito di lì a breve. Già entro giugno, ipotizzava qualcuno. Così non è stato. Il prossimo concorso per assumere vigili, inoltre, non sarà bandito prima del 2024.

Sulla vicenda intervengono anche i gruppi consiliari di minoranza (Partito Democratico, Ancona Futura, Diamoci del Noi, Azione, Misto componente Italia Viva): "Sono quattro mesi che Ancona è senza comandante della polizia municipale. E pensare che la destra ne aveva fatto una delle bandiere in campagna elettorale: i controlli, i vigili, il presidio dei quartieri, la sicurezza. Poi, molto più laicamente, stanno litigando, tra promesse fatte e difficoltà a mantenerle. E a rimetterci è la città, le periferie, specie quelle più complicate e che hanno bisogno di presidio. È ora di prendersi qualche responsabilità".

p.cu.