Polizia Locale, "Armi necessarie per garantire sicurezza degli operatori" afferma Miriam Palumbo

"Per raggiungere l’obiettivo non si può prescindere dall’armamento". La questione è quella della polizia locale e a parlare è Miriam Palumbo, dirigente sindacale del Sulpl Marche che interviene sulla questione di dotare i vigili urbani di una pistola quando sono in servizio come sta pensando la nuova giunta (il Corpo oggi non è armato). "Seguiamo con attenzione le dichiarazioni di questi giorni – osserva Palumbo – abbiamo partecipato alle riunioni e possiamo affermare che a nostro avviso questa amministrazione è partita con il piede giusto, preoccupandosi di ascoltare le rsu e le organizzazioni sindacali e dichiarando di voler valorizzare la polizia locale che ha al suo interno notevoli professionalità. Ha parlato di riorganizzazione, formazione, assunzioni e dotazioni". Per il sindacato bisogna andare per gradi ma certo "per arrivare al raggiungimento dell’obiettivo non si può prescindere dall’armamento".

"Da parte nostra massima collaborazione – aggiunge Palumbo – a patto di non sacrificare mai la sicurezza degli operatori. Da anni la polizia locale di Ancona espleta servizi in cui l’arma sarebbe obbligatoria: servizi il sabato fino alle 24, servizi di ordine pubblico, concerti e partite di calcio nonché la sorveglianza dei seggi elettorali, ma con i tempi che corrono non è più tollerabile tutto questo. Possibile che nonostante tutte le aggressioni subite dai colleghi della polizia locale ogni giorno ci sia ancora qualcuno che possa pensare di sedare risse o portare a termine altri interventi ad alto rischio senza essere dotati dei necessari dispositivi di autotutela come ad esempio la bodycam, e dell’arma? O forse per certi sindacati, per questioni di ideologia, quello dell’armamento è ancora un argomento tabù?".