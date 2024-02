Polizia locale: due assunzioni

Al via il concorso del Comune di Falconara per l’assunzione di due nuovi agenti di Polizia locale, con contratto a tempo pieno e indeterminato. Il bando è stato pubblicato lunedì sul portale dell’Ente e sul sito InPa: i candidati avranno tempo fino al 6 marzo per partecipare alla selezione. È prevista una prima prova pratica, cui seguiranno una scritta e una orale. Le date saranno pubblicate sempre online. I candidati dovranno essere in grado di svolgere le funzioni e i compiti istituzionali previsti, come garantire il rispetto "delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune". Saranno chiamati a svolgere "servizi di polizia stradale, polizia edilizia, polizia giudiziaria, polizia ambientale, polizia commerciale, fiere e mercati". Dovranno vigilare su settori come igiene e sanità pubblica, pubblici servizi e attività ricettive e se necessario "prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché, in caso di privati infortuni". Tra i compiti previsti, quelli che garantiscono la tutela "della sicurezza del patrimonio pubblico e privato, dell’ordine, del decoro e della quiete pubblica".