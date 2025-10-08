Polizia locale fissa al Piano: ora ci siamo

I tempi si sono allungati, ma finalmente ci siamo: dovrebbe essere inaugurata in maniera ufficiale lunedì prossimo la postazione fissa al Piano dedicata alla polizia locale. Nonostante un ritardo di almeno un paio di mesi, l’attesa per l’entrata in funzione del nuovo punto di sicurezza nel cuore del popoloso quartiere multietnico è finita. Salvo rinvii dell’ultima ora lunedì l’ex edicola di piazza Ugo Bassi diventerà il caposaldo del corpo di polizia locale al Piano.

L’amministrazione comunale, in particolare l’assessore con le deleghe alla sicurezza e alla polizia locale, Giovanni Zinni, hanno voluto con forza che fosse attivato questo servizio in favore della cittadinanza. Sono stati necessari dei lavori di muratura per trasformare l’area dell’ex edicola tra piazza Ugo Bassi e via Macerata in un posto avanzato di sicurezza. Sono stati investite alcune decine di migliaia di euro, ma dalla metà di ottobre il locale sarà presidiato da personale del comando delle Palombare.

Si tratta della messa a terra, in maniera più diretta ed efficace, di quanto fatto in passato all’interno dei toroidi, l’edificio di fronte che funge da biglietteria e sala d’attesa per i passeggeri dei bus. La presenza dei vigili urbani dentro quel manufatto sarà, rispetto al passato, molto più costante e riguarderà sia le ore del mattino che soprattutto, del pomeriggio, quando il quartiere è meno frequentato. Soddisfazione per il progetto è stata espressa sia dal sindaco Silvetti che dal suo vice Zinni che dal comandante della polizia locale Caglioti (nella foto).