Polizia locale: giubbotto tattico e spray: "Ma non sono alla ricerca di superman"

In attesa dell’adozione delle pistole, da ieri gli agenti avranno in dotazione altri strumenti difensivi a tutela della loro sicurezza: giubbetti tattici, distanziatori, nuovi spray al peperoncino. È stato l’assessore alla polizia locale e alla sicurezza, Giovanni Zinni, a presentare la novità davanti a una trentina di agenti e al comandante del corpo, Marco Caglioti, anche se le vere novità sono altre: l’arma e il concorso per rimpinguare un’esangue pianta organica ridotta ad appena 70 elementi quando dovrebbero essere almeno 100. Zinni non si è nascosto: "Per quanto concerne le pistole stiamo procedendo per gradi. Le pistole saranno nelle fondine degli agenti nel giro di alcuni mesi, non posso essere più preciso al momento. Servirà tempo per la formazione e tutte le procedure del caso. Sia chiaro, la questione della dotazione di armi del corpo di polizia locale non ha nulla di politico, non sono alla ricerca di superman, ma neppure di agenti che si girano dall’altra parte in caso di qualche illecito. Tutte le novità che stiamo presentando, compresa la squadra antidegrado in borghese e la centrale unica di videosorveglianza in seno al comando, sono iniziative per modificare la figura dell’agente di polizia locale in qualcosa di moderno e attuale e non usare più termini desueti come vigile urbano e così via".

Oltre alla tempistica sull’adozione reale delle pistole, al comando di Ancona a far discutere è sempre la questione del deposito delle armi. Il comandante Caglioti sta facendo di tutto per andare incontro agli agenti, decisi a non portarsi l’arma a casa, e non mancano i problemi. C’è poi il nodo delle assunzioni. Siamo a metà marzo e ancora il concorso non è stato istruito. Rispetto allo scorso anno la tempistica per l’entrata in servizio dei nuovi 18 agenti (15 da concorso 2024, a cui si aggiungeranno i 10 del 2025 e altrettanti del 2026, oltre a 3 mobilità esterne) si allunga pericolosamente: da giugno 2024 Zinni e Caglioti sperano entro l’anno. "Sarà un concorso completo e diverso rispetto al passato – ha precisato Caglioti – con diverse prove, da quella fisica a quella di inglese, lo scritto e l’orale. Ho tolto la prova in moto, era una discriminante nei confronti delle donne (durante l’ultimo concorso alcune di esse erano state escluse proprio a causa della prova con la moto, ndr). Prima di Pasqua spero di poter pubblicare il bando che resterà aperto per un mese, poi si procederà al resto, a partire dalle prove. L’obiettivo è averli a disposizione per l’autunno, speriamo".

L’assessore Zinni ha fatto un discorso agli agenti presenti da vero politico: "Ci tengo molto a voi e al corpo della polizia locale – ha detto rivolgendosi al personale – A tutti voi, anche a chi non mi ha votato, perché un amministratore deve rappresentare tutti. Così come tengo alla vostra sicurezza. Sono in sella da pochi mesi, ma intanto qualche piccolo risultato lo abbiamo ottenuto con la squadra antidegrado ad esempio e non solo. Un percorso di trasformazione del comando per arrivare a svolgere i turni di notte e dare dignità al corpo. E poi ad aprile quando inaugureremo la nuova centrale video collegata a tutte le telecamere un altro pezzo della nostra strategia sarà compiuto". Alla fine un applauso ha sancito il patto tra assessore Zinni e polizia locale.