Polizia locale in agitazione. Ma l’assessore tira dritto

Sicurezza, turni complicati, mancanza di personale e formazione. L’allarme lanciato dalle organizzazioni sindacali della polizia locale di Ancona non preoccupa più di tanto l’assessore con le deleghe specifiche: "Quella dei sindacati è stata una rivendicazione vera e propria visto che l’incontro precedente alla comunicazione ai giornali era andato bene e quindi siamo stati colti di sorpresa – ha detto Giovanni Zinni replicando all’interrogazione di Mirella Giangiacomi, Partito Democratico – Se ci sono delle lacune vedremo di colmarle, come ad esempio la presenza nei turni serali di un ufficiale, che in genere spesso non è previsto nelle altre forze di polizia, mentre sull’indennità richiesta dal personale credo non ci siano troppi margini di manovra. La formazione? Viene fatta e bene dal primo giorno in cui questa giunta si è insediata".

La protesta, o meglio lo stato di agitazione anticipato nei giorni scorsi, non riguarda una sigla sindacale o uno sparuto gruppo di agenti. Il disagio viene espresso da tutta la Rappresentanza sindacale unitaria del corpo, segno che le questioni sono sentite. Il nodo principale restano i turni serali, o meglio quelli notturni, introdotti dalla giunta Silvetti dopo l’adozione dell’armamento: "Su quei turni indietro non si torna, non ci rinuncerò mai perché non li voglio perdere – ha aggiunto l’assessore Zinni che le deleghe sia alla polizia locale che alla sicurezza urbana – Magari vediamo di poter prevedere un’uscita in meno, ma comunque basta alibi, equivoci e boicottaggi".