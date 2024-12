Polizia locale, indagini anche in Campania

Non solo le attività di contrasto e di repressione all’odioso fenomeno delle truffe ai danni agli anziani, purtroppo sempre più frequenti, e che vengono portate avanti in maniera sinergica dalle forze dell’ordine sempre presenti nel territorio. Ma anche un’azione costante di prevenzione, che viene eseguita grazie a un grande impegno quotidiano e una forte preparazione del personale, nel quadro di una più ampia azione svolta, sempre sotto il coordinamento della autorità preposte, che permette di sorvegliare le città, svolgendo iniziative mirate a danno delle organizzazioni che gestiscono il lavoro ed organizzano i raggiri in tutta Italia.

Proprio per questo, ed è notizia di ieri trasmessa dal Comune, è emersa un’altra fondamentale attività che è stata effettuata dagli agenti della Polizia locale di Falconara, guidati dal comandante Luciano Loccioni. Un’attività in trasferta, ben lontana dai confini comunali, a dimostrazione della capacità di intervenire in ciascuna situazione e a qualsiasi latitudine. Esattamente nel mese di settembre scorso, infatti, su disposizione dell’autorità giudiziaria di Bologna e Novara, gli operatori del Comando di Palazzo Bianchi, coloro che compongono il nucleo di sicurezza urbana, hanno preso parte a un’importante operazione tra le realtà di Napoli e Castel Volturno.

Gli uomini della Polizia locale falconarese hanno eseguito diverse perquisizioni in Campania, all’interno di alcuni locali commerciali e nelle abitazioni di soggetti che sono sospettati di esercitare attività di locazione dei veicoli. Attività, per gli inquirenti, perpetrate al solo scopo di coprire i veri responsabili della circolazione di mezzi, poi utilizzati per effettuare le truffe e i furti lungo tutta la riviera adriatica. L’indagine, che si sta svolgendo nel massimo riserbo, vede al momento tre cittadini campani indagati per i reati che vanno dalla falsità ideologica e nei registri alla truffa ai danni dello Stato. Non sono da escludere possibili sviluppi futuri.