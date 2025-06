Polizia locale, la sede alla scuola Marchetti

La caserma della polizia municipale al posto della scuola media Marchetti, è questa una delle ipotesi per dare uno spazio al corpo di polizia municipale. Il nuovo plesso, che ospiterà non solo la scuola media, ma anche una scuola per l’infanzia e una palestra, sarà pronto per l’inizio dell’anno scolastico 2025/26. Ma questa non è l’unica novità, perché i cantieri in città potrebbero aumentare: si pensa a Palazzo Gherardi come sede universitaria distaccata: "Il progetto di Palazzo Gherardi è terminato, ma abbiamo delle problematiche in via di risoluzione – spiega il sindaco Massimo Olivetti – i lavori riguarderanno il recupero del tetto, ma anche una parte della facciata. Il piano superiore potrebbe essere una sede distaccata dell’Università, anche alla luce dell’accordo con l’Università di Ancona". Terminati i lavori di rifacimento dei locali di viale Bonopera, si guarda già al restyling della stazione ferroviaria: "L’intervento non sarà solo esterno, ma riguarderà anche l’abbattimento delle barriere architettoniche – prosegue Olivetti – noi, come amministrazione comunale, provvederemo al recupero del sottopasso che collega la stazione alla Rocca Roveresca e anche lì sarà installato un ascensore". A preoccupare, in vista dell’arrivo dei turisti, sono anche i lavori che riguardano il rifacimento del sottopasso di viale IV Novembre, dove sono stati terminati i lavori ai sottoservizi: "Stiamo procedendo con l’allungamento del sottopasso poi passeremo alla realizzazione della rotatoria, che auspichiamo venga realizzata entro fine anno". È attesa a giorni l’apertura del cantiere di realizzazione del ponte Garibaldi che incideranno su viabilità, eventi, mercato – prosegue – stiamo facendo valutazioni insieme a commercianti e associazioni di categoria". Tra i cantieri che attendono di essere aperti c’è anche quello riguardante via Pisacane: nel primo tratto i lavori interesseranno una parte della strada mentre nel tratto finale sarà difficile consentire ugualmente che la percorribilità della via. Questa sarà una settimana decisiva: il 6 giugno in consiglio comunale si voterà lo scostamento di bilancio per destinare, una parte del ‘tesoretto’, ai cantieri, ma anche al cartellone degli eventi estivi, autunnali e di Natale. Sempre in settimana sono attesi i primi stralci degli studi sulla realizzazione di ponte Portone.