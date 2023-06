Polizia locale, la svolta Vigili armati in strada: la giunta adesso ci pensa Confronto coi sindacati

Non è sicuramente tra le priorità dell’amministrazione comunale, che deve fare i conti, ad esempio, con un bilancio dove le casse sono al momento ridotte ai minimi termini, ma la questione del Comando dei vigili urbani e, più in generale, dell’assetto del Corpo è una delle questioni che sono sul tavolo di sindaco e giunta. Una cosa sembra certa: qualsiasi decisione verrà prima condivisa con i sindacati con i quali il primo cittadino Daniele Silvetti e l’assessore competente Giovanni Zinni vogliono confrontarsi. E lo conferma lo stesso primo cittadino: "Al momento non abbiamo preso alcuna decisione nel merito della professionalità che dovrà ricoprire un così delicato ruolo soprattutto a fronte delle numerose problematiche di cui la struttura del Corpo è ormai investita da anni. Quella che ci apprestiamo a compiere è una scelta di peso che intendiamo compiere con il massimo della serietà richiedendo il massimo della competenza. I problemi irrisolti e quelli sopraggiunti, uno su tutti la carenza di organico e le difficoltà che ne conseguono, necessitano attenzione e una scelta ponderata che andremo a compiere nel più breve tempo possibile". E Zinni: "Il confronto con i rappresentanti dei lavoratori è il passaggio principale e fondamentale per effettuare una scelta aderente alle necessità. Nessuna decisione è presa, soprattutto perché consideriamo gli agenti i nostri principali interlocutori al tavolo di confronto sulla questione".

Quello che sembra prendere piede, sul fronte degli impegni che il Corpo sarà chiamato ad avere, è che l’impegno per garantire più sicurezza sul territorio sarà in primo piano e, proprio per questo, l’amministrazione sta ragionando sulla possibilità di dotare di armi la polizia locale. Di questo aspetto si è parlato anche in passato senza però mai arrivare a un via libera. Una questione, anche questa, che verrà affrontata con i sindacati nella riunione in programma domani e che dovrebbe portare a diradare le nebbie anche sull’identikit del futuro comandante.

Una decisione non semplice per la quale l’amministrazione è al lavoro per seguire l’iter migliore per arrivare alla nomina tenendo presente anche del progetto che si vorrà realizzare per il corpo. Tra le attività che molto probabilmente verranno implementate anche quelle di polizia giudiziaria che, la precedente amministrazione ha invece smantellato.