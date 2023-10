Polizia locale, nuovo comandante: "Pistole e taser, ma non da sceriffi"

Pistole agli agenti, coinvolgimento della polizia locale nelle questioni legate a ordine pubblico e sicurezza e un piano di assunzioni a tempo indeterminato di 45 unità nel triennio 2024-2026. E per coprire parte del budget per le innovazioni e per il personale, un quarto degli introiti delle sanzioni sarà dedicato proprio alle spese per i vigili urbani. Sono queste le priorità fissate nero su bianco da sindaco e vicesindaco di Ancona nel giorno della presentazione ufficiale del nuovo comandante della polizia locale. Non sarà certo un compito facile quello che aspetta il tenente colonnello Marco Ivano Caglioti, ma la sfida è già lanciata: "Negli ultimi anni il Corpo ha lavorato bene, il problema erano le direttive del comando e quelle che arrivavano dalla politica. Direttive con cui io non ero d’accordo. La figura del vigile urbano è cambiata nel tempo, oggi noi dobbiamo entrare di più nella città, nei quartieri, non solo con presidi formali, ma facendo sentire la nostra presenza a tutti. Non possiamo trasformarci in poliziotti e carabinieri, ma è giusto e normale collaborare come una normale forza di contrasto, anche di notte e con le dotazioni di difesa, per garantire la sicurezza, anche quella percepita. Il mio motto? A ogni cittadino va data una risposta".

Ovviamente a tenere banco è la questione dell’armamento, un tabù da sempre ad Ancona, rimasto il solo capoluogo delle Marche a non presentare i propri agenti armati. Le intenzioni della nuova giunta di centrodestra sono chiare: "A noi interessano tutti i tipi di dotazione e di armamento – ha detto il vicesindaco Giovanni Zinni, assessore con delega a sicurezza e polizia locale – partendo dalle pistole certo, ma senza dimenticare i taser (nonostante un costo per pezzo di circa 20mila euro; al via la sperimentazione che scade nel 2026, ndr), gli ultimi modelli di sfollagente, gli spray, i giubbotti di protezione speciali. Vogliamo fare le cose per bene, altrimenti avremmo potuto introdurre ogni tipo di provvedimento facendo approvare delibere in consiglio. E soprattutto vogliamo seguire i dettami della legge, restando all’interno dell’area consentita, e confrontarci con le organizzazioni sindacali. Le pistole agli agenti non sono più un tema politico, lo erano 15-20 anni fa, nel frattempo le società sono cambiate".

Zinni ha poi affrontato il delicato tema della pianta organica, ridotta oggi a 80 unità, mai così in basso nella storia del corpo. Un tema di non facile soluzione viste le novità che la nuova giunta ha annunciato, tra cui i turni di notte e la presenza h24 dei vigili sul territorio: "La dotazione di agenti? Siamo a 80, dovremmo essere almeno a 100 unità. Nel 2024 bandiremo il concorso pubblico, in relazione con le possibilità di spesa per il personale, ma nel frattempo siamo aperti alle mobilità. Ci sono tanti agenti che vorrebbero rientrare al comando. Faremo formazione per tutti, sia per l’armamento che per le tecniche da mettere in campo. Saremo operativi tutto il giorno. Dateci tempo però per fare tutte queste cose". Ieri era la prima volta che il sindaco, Daniele Silvetti, incontrava il corpo al comando, le donne e gli uomini della polizia locale: "È mio desiderio ridare dignità al corpo e sappiate che tutti, a partire dal nuovo comandante Caglioti, avete la nostra totale fiducia. Lo standard di convivenza della città deve essere accettabile. Non vogliamo creare sceriffi attraverso l’uso delle armi e non cerchiamo esattori, a noi non interessa fare cassa con le multe".