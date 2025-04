Polizia locale, presidio al Piano dentro l’edicola

Entro l’estate verrà attivato il presidio della polizia locale al Piano. Cambia poco rispetto al passato, a partire dall’ubicazione: dall’interno del toroide principale, sede della biglietteria e dell’ufficio informazioni, alla vecchia edicola vuota da qualche tempo. La direzione lavori pubblici ha dato l’ok all’intervento e ha messo in cantiere una somma pari a 21mila euro, compresa di Iva, per sistemare la vecchia e malandata edicola che si trova proprio nel punto di maggior passaggio di piazza Ugo Bassi. I lavori, stando a quanto affermato dall’assessore Tombolini (che ha risposto a una interrogazione di Francesco Andreani, consigliere di Ripartiamo dai Giovani), dovrebbero partire attorno alla metà di maggio e andare avanti per circa due mesi. Nelle peggiore delle ipotesi il posto di polizia in piazza Ugo Bassi sarà operativo da fine agosto, massimo inizio di settembre.

Ricordiamo che i vigili urbani per anni hanno avuto un posto di polizia al Piano, sebbene tra alti e bassi, aperture e chiusure. L’edicola in questione è uno dei contenitori della città che fa parte del patrimonio comunale, per questo oltre all’investimento per il recupero materiale della struttura, l’amministrazione non dovrà sostenere spese di locazione e così via, essendo un suo bene. In quella sede personale del comando della polizia locale effettuerà dei turni di servizio per essere maggiormente dentro la città e vicino agli abitanti. Il presidio, nell’idea della giunta, fungerà da ascolto e da raccolta delle segnalazioni e di deterrenza per la microcriminalità.