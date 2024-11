Polizia locale, prima notte armata. Si punta anche ad avere il taser: pistola elettrica per immobilizzare

Buona la prima. Non siamo su un set cinematografico, ma all’indomani del primo servizio notturno effettuato dalla polizia locale dorica. In realtà si è trattato di una ‘prova tecnica’ per capire come migliorare il servizio in vista dell’entrata a regime. L’esperimento nella notte tra venerdì e ieri (come anticipato dal Carlino giorni fa), coordinato dal comandante del corpo Marco Caglioti, ha dato alcune risposte parziali all’amministrazione comunale e al comando della polizia locale che adesso dovranno affrontare il dialogo con le parti sociali per discutere su tutta una serie di temi. Teatro delle operazioni il Piano e gli Archi. Turno di notte garantito dalla dotazione dell’armamento, entrato in vigore da poche settimane, eppure l’amministrazione pensa già ad aumentare le dotazioni. Dopo la pistola pare si stia lavorando all’adozione del taser, la pistola elettrica in grado di immobilizzare il soggetto che si ha davanti. L’argomento era stato trattato più volte in passato, ma le precedenti amministrazioni non avevano voluto dare seguito all’uso del taser per motivi di ordine pubblico e tanto meno avevano voluto adottare l’armamento. Si tratta di un dispositivo complesso sotto il profilo dell’uso e delle conseguenze sulla persona che riceve il colpo, ma sarà, anche qui, l’eventuale confronto con i sindacati di categoria a trattare per conto del personale. Tornando al primo servizio notturno con armamento, provvedimenti annunciati dal sindaco Silvetti presentando le linee guida di mandato nell’estate del 2023, il personale della polizia locale ha iniziato il turno alle 18. Dalla mezzanotte è partito il segmento reale che andrà a modificare la turnistica del personale, ossia quello fino alle 6 che ieri si è concluso leggermente prima tenendo conto che, come più volte ribadito, si trattava di una prova in vista dell’attivazione ufficiale. Tra i compiti principali delle squadre di vigili urbani nelle ore serali e notturni l’attività legata al codice della strada, tra controlli e rilievi in occasione di incidenti. Un servizio di ausilio fondamentale per le altre forze dell’ordine, polizia e carabinieri in primis, che così si potranno dedicare più concretamente all’ordine pubblico lasciando alla municipale compiti come i rilievi incidentali. La squadra in servizio l’altra notte ha effettuato pattugliamenti, elevato diverse sanzioni anche attraverso il controllo delle targhe rilevando irregolarità sia sotto il profilo delle revisioni che di veicoli senza assicurazione, un problema in costante aumento.