Polizia locale: sarà vicesindaco

Giovanni Zinni (vicesindaco): bilancio, sicurezza urbana, polizia locale, protezione civile, sport, mobilità urbana, rapporti con Conerobus. Funzionario Agenzia Entrate, laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Macerata. Diploma di ragioniere e perito commerciale. Impiegato esattoriale terza area professionale presso Agenzia entrate riscossione, Direzione Regionale Marche. Consigliere di Circoscrizione al Comune di Ancona dal 1992 per tre consiliature consecutive. Consigliere Comunale di Ancona dal 2001 per tre consiliature consecutive. Consigliere Regionale Marche dal 2010 al 2015. Consigliere per le problematiche agricole delle Marche del Ministro Giovanni Alemanno nel 2001. Consigliere di amministrazione della società di gestione dell’aeroporto di Ancona-Falconara nel 2023. Zinni è stato il candidato più votato del centrodestra in città, ottenendo gli stessi voti delle comunali del 2008.