Polizia locale, trovato l’accordo. Turni notturni con un agente in più

Benessere dei lavoratori e previdenza in prospettiva, ma soprattutto l‘aumento di un‘unità delle pattuglie notturne della polizia locale ed esenzione per gli over 60. È stato costruttivo l’incontro di ieri tra amministrazione comunale e Rappresentanze sindacali unitarie su alcuni temi che interessano il Corpo dopo l’ipotesi di uno stato di agitazione: "L’incontro è stato costruttivo – si legge on una nota di Palazzo del Popolo – ha riguardato vari aspetti, tra cui la sicurezza dei lavoratori, con l’implementazione di almeno una unità delle pattuglie notturne che passano da tre a quattro operatori per turno e a due pattuglie con altrettante autovetture. Il confronto ha riguardato anche l’esonero dal servizio notturno, 19-01, degli over 60. Il tema verrà approfondito a fine anno-inizio 2026, quando verrà implementato l’organico della polizia locale che arriverà quasi a 100 unità, fissando un limite minimo di anzianità di servizio attraverso un accordo che soddisfi la parte sindacale e però garantisca la copertura dei servizi, diurni e notturni. A livello salariale è stato riconosciuto il raggiungimento di risultati sicuramente accettabili seppure di poco inferiori ad alcuni Comuni".

Ultima tematica affrontata, la formazione. Il dirigente della polizia locale ha sottolineato che è stata svolta egregiamente sia nel 2024 sia nel 2025, in merito all’infortunistica stradale e ha accolto con interesse la proposta della parte sindacale di programmare anche congiuntamente la formazione in futuro, recependo le diverse istanze territoriali. Soddisfatto per l’andamento dell’incontro l’assessore con delega alla polizia locale e alla sicurezza, Giovanni Zinni.