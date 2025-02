Polizia locale, un mare di attività: 48 multe per animali e acque

E’ stata intensa durante tutto il 2024 l’attività di controllo in materia ambientale da parte della polizia municipale di Osimo. In tutto sono stati effettuati 227 sopralluoghi che hanno comportato 48 sanzioni per violazioni ai regolamenti comunali e leggi regionali, sia per ciò che riguarda gli animali d’affezione che la regimazione delle acque di terreni agricoli. Numeri alti per un comune come Osimo.

L’attività degli agenti, oltre che sulle strade, si è concentrata poi sulle pratiche: sono stati mille e 708 gli accertamenti per la verifica di cambi di residenze, pratiche di immigrazione, cambi di abitazione, verifica dimora e idoneità alloggiative.

In tema commerciale sono stati 431 i controlli svolti, in particolare rivolti alla gestione del mercato settimanale e di quelli straordinari, 78 gli eventi e manifestazioni gestite e coordinate dal settore segreteria del comando e 13 le autorizzazioni per competizioni sportive su strada.

Numeri da capogiro sono poi quelli relativi ai soccorsi: cinquemila e 525 le persone controllate e gestite un totale di novemila e 263 richieste, tra interventi del personale del pronto intervento, sopralluoghi e segnalazioni inoltrate all’ufficio lavori pubblici per manutenzioni di vario genere o sostituzione di segnaletica. Il 2025 sarà un anno importante anche per l’implementazione della videosorveglianza e per il rimpolpamento delle fila degli agenti, in numero non congruo ma inferiore al dovuto per una città di quasi 35mila abitanti.