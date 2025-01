"Polizia locale, valuteremo l’uso del taser"

Nella seduta della commissione di ieri mattina dedicata al Dup (Documento unico di programmazione) i consiglieri si aspettavano la presenza in aula del sindaco, Daniele Silvetti, che però non si è visto. Alla fine la scena se l’è presa il suo vice, Giovanni Zinni, che però ovviamente si è limitato a fare una sorta di rendicontazione di quelle che sono le sue deleghe specifiche, a parte quella più pesante del bilancio. In attesa di avere nero su bianco il testo del Pums (Piano urbano per la mobilità sostenibile) che forse diventerà operativo entro il 2025, Zinni ha delineato il suo percorso fornendo un paio di spunti interessanti, a partire dalla polizia locale: "Dopo aver raggiunto tutti gli obiettivi strategici, dalle assunzioni alle dotazioni (comprese le armi per gli agenti, ndr.), dalla control room alla squadra anti-degrado, il 2025 potrebbe essere l’anno giusto per sperimentare ed eventualmente adottare l’uso anche del taser. C’è una priorità tuttavia, ossia la piena organizzazione dei turni serali e notturni del comando, ma sono intenzionato ad andare avanti su quel tema" ha detto Zinni prima di passare a un altro argomento.

"Sulla sicurezza urbana stabilizzeremo la sperimentazione del sistema di trappolamento dei cinghiali, anche se serviranno più risorse per avere più personale e più trappole. Gli obiettivi principali restano però il Pums e a esso collegato il piano urbano dei parcheggi, l’anello filoviario e l’adozione dei bus elettrici. Lavoreremo con l’Autorità portuale per realizzare la ciclabile all’interno dell’area dello scalo chiedendo una proroga per l’uso dei fondi al ministero che scadono alla fine dell’anno".

p.cu.