Polizia, l’olio di Capaci in dono al vescovo

Nell’ambito delle molteplici iniziative organizzate in occasione del 31esimo anniversario delle stragi mafiose di Capaci e di via D’Amelio, ieri il Dirigente del Commissariato di Senigallia Maurizio Agostino Licari ha donato al vescovo Monsignor Francesco Manenti dell’olio prodotto quest’anno dalla coltivazione avviata dall’Associazione "Quarto Savona 15" (sigla radio in uso all’auto di scorta del Giudice Giovanni Falcone) ed animata da Tina Montinaro, vedova del capo scorta. Associazione che si pone come obiettivo quello di diffondere un frutto nato dalla terra bagnata dal sangue dei martiri della giustizia affinché questo possa assurgere a simbolo di redenzione.