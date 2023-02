Polizia municipale: ecco gli agenti di quartiere

È appena tornato in servizio il comandante della polizia locale Cristian Lupidi, stavolta stabilmente e già ha messo a punto un nuovo servizio: quello di prossimità. Si tratta sostanzialmente "agenti di quartiere" che, soprattutto a piedi, girano per le vie della città, per un confronto diretto con i cittadini. "L’insediamento del nuovo dirigente – spiegano dall’amministrazione comunale - permette alla polizia locale di meglio organizzare i vari servizi nel territorio in funzione degli indirizzi dell’amministrazione comunale. E sicuramente quello di un pieno recupero della relazione con i cittadini resta uno degli obiettivi prioritari. In tale contesto si inserisce il nuovo servizio di polizia locale di prossimità, con una presenza puntuale sia nel centro storico che nei vari quartieri cittadini. Proprio in questa settimana il servizio è stato attivato con due pattuglie presenti a San Giuseppe, certamente uno dei quartieri più sensibili, dove gli agenti hanno presidiato le varie strade e spazi pubblici verificando che non vi fossero situazioni su cui intervenire e relazionandosi con quei cittadini che hanno approfittato dell’opportunità per chiedere informazioni". "Il servizio – aggiungono da piazza Indipendenza - proseguirà puntualmente nei vari quartieri della città, in un percorso che mira a fare della polizia locale non solo un soggetto deputato al necessario controllo ed eventuale intervento sanzionatorio rispetto alle molteplici attività di propria competenza, ma anche un interlocutore dei cittadini che possono vedere gli agenti come punti di riferimento per meglio relazionarsi". Una presenza sul territorio che mira anche a rassicurare i cittadini e consentire loro di segnalare situazioni anomale. Tra gli obiettivi prioritari anche quello di fermare l’abbandono di rifiuti soprattutto ingombranti e migliorare la qualità della raccolta differenziata. "In città – ha spiegato nei giorni scorsi l’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei – ci sono cittadini che non hanno compreso ancora come smaltire i rifiuti: puntiamo a un maggiore senso civico, anche attraverso più controlli". Prevista l’installazione di fototrappole per chiamare alle responsabilità i furbetti dei rifiuti che, da regolamento comunale, rischiano sanzioni da 160 euro ciascuna. L’invito dell’amministrazione ai cittadini è alla collaborazione e a segnalare situazioni di abbandono dei rifiuti e inciviltà.

Sara Ferreri