Polizia, il Piano sorvegliato speciale: “Ma occorre garantire più decoro”

Ancona, 30 marzo 2025 – Il Piano, controllato dalle forze di polizia e monitorato dalle telecamere, ma senza integrazione, politiche sociali e della casa e senza eventi. A fare la fotografia del quartiere multietnico per eccellenza del capoluogo ci ha pensato il questore di Ancona, Cesare Capocasa, dopo tre anni di servizi straordinari ad Alto Impatto. Attualmente il Piano conta circa 9835 residenti, dei quali 5777 italiani e 4058 stranieri in rappresentanza di oltre settanta nazionalità: “Il Piano è un grande paese multietnico dove l’integrazione non è ancora riuscita – ha detto il questore di Ancona – e dove noi, d’intesa con la prefettura, abbiamo messo in campo attività mai effettuate prima con tale intensità e capaci di migliorare la qualità della convivenza civile. Le emergenze primarie sono lo spaccio di droga e l’ubriachezza che innesca risse violente. Un grosso supporto ce lo ha dato il sistema di videosorveglianza, costruito e messo a disposizione dall’amministrazione comunale. Fino a tre anni fa tutto ciò non esisteva; figuratevi, non c’era eppure il sistema OCR (controllo delle targhe, ndr). Vorrei precisare, tuttavia, che al Piano non è attiva una piazza di spaccio, ma iniziative isolate, non avvengono episodi di cronaca cruenti, fatti di sangue ecc. così come non siamo in presenza di reati gravi come le estorsioni”.

Un’area blindata, dunque, dove la percezione di sicurezza per i cittadini è stata garantita a colpa di operazioni di polizia e immagini riprese dal ‘Grande fratello’. Una strategia che, a gioco lungo, non ha mai portato ad alcun risultato efficace e duraturo nel tempo se non unito a un intervento di tipo socio-culturale. Nei due anni di guida della città da parte della giunta di centrodestra non è stato fatto nulla in questa direzione: zero eventi, nessuna iniziativa culturale, degrado, disagio e abbandono della socialità. L’unico stimolo potrebbe arrivare dalla riqualificazione del mercato di piazza d’Armi, opera in via di realizzazione ma voluta, pianificata e approntata dalla giunta precedente. La stessa che ha rilanciato gli Archi, vent’anni fa quartiere problematico e considerato invivibile, oggi fiore all’occhiello della città: “Lì ci abbiamo fatto passare il G7 Salute – ha confermato il questore Capocasa – segno che le cose agli Archi funzionano. In passato c’erano 3-4 locali equivoci che abbiamo chiuso, ne sono stati aperti nuovi di qualità e problemi non ci sono. Abbiamo monitorato i bar aperti di notte che fornivano alcolici, anche di fronte alla presenza di grandi flussi di lavoratori dei cantieri navali, ma anche in quel caso con risultati. Per migliorare la vita in un’area della città così complessa serve altro, non basta la prevenzione e la repressione delle forze dei polizia. Ben vengano gli eventi, le attività”.

Dal 2022 al 2024 sono stati effettuati 176 servizi ad Alto Impatto con questi risultati: persone identificate 25.290, veicoli controllati 8479, soggetti arrestati 7, denunciati 124, sanzionati per droga 70, per ubriachezza 38, esercizi pubblici controllati 108 con 11 sanzioni amministrative e 8 provvedimenti di sospensione dell’attività. Nel contrasto all’immigrazione clandestina sono stati emessi: 62 espulsioni, 19 accompagnamenti ai Cpr, 14 alla frontiera, 53 ordini del questore a lasciare l’Italia, 5 allontanamenti di cittadini comunitari. Infine le misure di prevenzione: 27 avvisi orali, 38 fogli di via e 36 daspo urbani.