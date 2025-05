Polizia Rottamate oltre settecento armi

Trovata con una pistola nel beauty case insieme ai trucchi e ai profumi. A tenere l’arma così, senza la giusta custodia, è stata una donna di origine romena, di 37 anni, residente in città. Aveva il porto d’armi ma non poteva tenere la pistola così alla portata di chiunque ma avrebbe dovuto tenerla custodita in un armadietto blindato oppure una cassaforte e sottochiave. I poliziotti hanno fatto un controllo domiciliare e hanno trovato l’arma incustodita, così la 37enne è stata denunciata per omessa custodia. La pistola è stata sequestrata insieme anche alle munizioni.

In materia di armi sono state oltre 700 quelle arrivate alla polizia o oggetto di sequestri destiate ad essere rottamante. Nello specifico più di 200 sono state le armi inviate dalla questura di Ancona al Cerimant dell’Esercito di Padova, per la rottamazione. Nel dettaglio si è trattato di 77 pistole e 108 fucili più 18 armi bianche consistite in machete, sciabole, coltelli. Allo stesso modo stanno procedendo i quattro Commissariati di polizia della provincia, su input del questore Cesare Capocasa: Jesi ha rottamato 102 armi, Senigallia 225, Osimo 123, Fabriano 120.

La polizia effettua controlli cadenzati sui detentori di armi comuni da sparo residenti ad Ancona e provincia al fine di verificare il rispetto delle norme previste in materia. Chi detiene armi deve presentare ogni cinque anni il certificato medico d’idoneità psicofisica alla detenzione, lo stesso certificato richiesto per il rilascio del nulla osta all’acquisto. La certificazione deve attestare che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure patologie che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere e non deve assumere, nemmeno occasionalmente, droghe o abusare di alcolici.

A due guardie giurate armate è stato sospeso l’utilizzo della pistola, sono un uomo e una donna e lavoravano per un importante istituto di vigilanza. Sono stati trovati con hashish e marijuana. L’ufficio armi ed esplosivi della questura ricorda che nel caso un proprietario non voglia più la disponibilità dell’arma può chiedere agli uffici di polizia o a quelli dei carabinieri il ritiro e la successiva rottamazione se non trova nessuno a cui cederla e munito dei requisiti necessari per fare il passaggio. Capita spesso che con la morte di parenti si ereditino anche pistole o fucili con cui gli eredi non vogliono avere a che fare.