Polizia, un anno caldissimo Maltrattamenti alle donne, sei arresti con il "codice rosso"

Un anno caldo, per la Polizia di Stato. Ecco l’analisi dell’attività della Questura di Ancona tra il 1° aprile 2022 e il 31 marzo 2023. Per il codice rosso, sono stati arrestati in flagranza di reato un cittadino algerino e cinque cittadini italiani per maltrattamenti in famiglia. Deferite all’autorità giudiziaria 55 persone, di cui un minore. Inoltre, si è data esecuzione a numerose misure cautelari, di cui 12 stabilivano il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla parte offesa nei confronti di un cittadino boliviano, un cittadino bengalese, due cittadini albanesi ed otto cittadini italiani, 5 che decretavano gli arresti domiciliari nei confronti di tre cittadini italiani, di un cittadino albanese e un cittadino tunisino. Sempre nell’ambito dei reati contro la persona sono state eseguite diverse ordinanze della misura cautelare in carcere di cui 3 nei confronti di due cittadini italiani ed un algerino responsabili di atti persecutori e 2 nei confronti di due cittadini italiani responsabili di minacce. Personale del Compartimento e delle Comunicazioni di Ancona per i reati di scambio e detenzione di materiale pedopornografico ha eseguito molteplici attività di polizia giudiziaria anche delegate. Conseguenti sviluppi investigativi hanno portato al deferimento all’autorità giudiziaria di 73 persone, in due distinte operazioni, all’arresto in flagranza di 2 cittadini italiani residenti nelle provincie di Ancona e Macerata, col sequestro di materiale pedopornografico (circa 35mila files e video ritraenti minori tra i 6 e 12 anni coinvolti in atti sessuali con adulti).

Bilancio nutrito per i reati contro il patrimonio, con 4 persone 4 persone indagate per associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di furti aggravati e continuati commessi all’interno di numerosi centri commerciali. A seguito del danneggiamento doloso di un portone di ingresso, nonché di alcuni oggetti collocati nell’immediate vicinanze dello stesso, sono state deferite 3 persone, ritenute responsabili di concorso in estorsione continuata e di danneggiamento a seguito di incendio ai danni di un italiano. Ventidue gli ammonimenti emessi dal questore e 26 i Daspo. Complesse le attività di indagini che hanno portato al deferimento di 20 persone italiane (8 misure cautelari) per associazione a delinquere finalizzata a furto, ricettazione e riciclaggio. Fra le diverse in provincia, si segnala l’articolata indagine relativa ad un traffico internazionale di veicoli tra Italia ed est Europa (19 persone deferite). Senza dimenticare la lotta alla droga, col sequestro di 17.551 chili di cannabinoidi (hashish e marjuana), 0.330 di eroina. Nello stesso periodo, di coca sequestrata se ne conta 1.235 chili, insieme a 10 grammi di altra sostanza. Un periodo connotato, ad Ancona, da alcuni episodi che hanno visto coinvolti gruppi di minori o di giovani adulti, quali risse e aggressioni. A tal proposito, 61 i Dacur (di cui 3 a carico di minori).

Nicolò Moricci