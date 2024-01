Polizia, una raffica di controlli. Denunce in serie e due arresti

Nel 2023 l’impegno degli agenti della polizia di Osimo ha permesso di conseguire importanti risultati a tutto tondo. Sono stati in primis i servizi di ordine pubblico effettuati, quasi due alla settimana, a dare un segnale di presenza operativa alla cittadinanza: 7.613 persone controllate a bordo di 2.705 veicoli nel corso di 462 posti di controllo (in 16 casi si è estesa l’attività a perquisizioni personali e locali). Effettuate 1.006 attività di verifica a soggetti sottoposti a obblighi di giustizia. Denunciati 147 reati all’autorità giudiziaria con 86 indagati e due arresti. Se durante gli 83 controlli mirati effettuati sono state contestate 66 sanzioni per violazioni di leggi e regolamenti, sul fronte autorizzatorio un notevole sforzo è stato fatto per andare incontro alle esigenze dei cittadini: si è proceduto al rilascio di 4.093 passaporti, 402 porti d’arma e sono state anche trattate 1.540 pratiche afferenti i permessi di soggiorno.