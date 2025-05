Polizia, villaggio della legalità. Tra supercar e agenti a cavallo

Grande partecipazione della città di Ancona al "Villaggio della legalità" in piazza IV Novembre, l’iniziativa voluta dal questore Cesare Capocasa e che ha portato ai piedi del Monumento ai Caduti del Passetto le donne e gli uomini della Polizia di Stato. "Esserci sempre" è anche questo: far conoscere, a piccoli e adulti, cosa fanno coloro che operano quotidianamente per la sicurezza della comunità.

I cittadini hanno ammirato le auto che vigilano, giorno e notte, le strade. Come ad esempio l’Alfa Romeo Tonale, da un anno a servizio della Squadra Volante dorica. La stessa che ha accompagnato la nuova Lamborghini Huracan proveniente da Bologna: la supercar donata alla Polizia ed utilizzata anche per il trasporto di organi. Curiosità e interesse, poi, per le pattuglie ippo-montate (arrivate da Roma) con due splendidi cavalli, e le unità cinofile (in servizio ad Ancona), con il cane Hermes che ha fiutato lo stupefacente durante le simulazioni.

E ancora, in campo le tante specialità della Polizia. Dall’Ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico passando per la Scientifica, con il Gabinetto interregionale Marche e Abruzzo per ricostruire una scena del crimine, gli artificieri, la Postale, il Servizio sanitario, la Stradale, che ha proposto un’esperienza di distorsione visiva causata dallo stato di alterazione alcolica quando ci si mette alla guida, indossando occhiali e percorrendo un tappeto che simula un percorso stradale, per continuare poi con il Reparto Mobile, la Polizia ferroviaria, nonché quella delle frontiere e lo stabilimento di Ps di Senigallia.