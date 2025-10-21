Poliziotto fuori servizio. Va a fare jogging all’alba e arresta ladro d’auto

Va a fare jogging, all’alba, e arresta un ladro sorpreso mentre cercava di rubare all’interno di un’automobile. Il poliziotto-runner era fuori servizio ma il suo sguardo attento non gli ha impedito di accorgersi di strani movimenti all’interno di una Peugeot parcheggiata tra via Isonzo e via Rodi, a pochi passi dall’Ammiragliato. L’arresto è di sabato e a finire in manette con l’accusa di tentato furto aggravato è stato un 50enne, italiano, con diversi precedenti alle spalle per altri reati commessi nel tempo. L’ultimo era del 13 ottobre scorso, quando ha rubato un veicolo in via Scrima, dopo che il proprietario aveva lasciato l’automobile parcheggiata per andare a fare un acquisto. Il malvivente è ancora in libertà. Dopo l’arresto di sabato fatto dall’agente infatti la Procura non ha ritenuto ci fossero le circostanze per trattenerlo e il 50enne è stato rimesso in libero. Non ha dovuto affrontare quindi nemmeno un’udienza di convalida.

Dentro la Peugeot c’erano diversi effetti personali del proprietario che è stato poi avvisato dalla polizia per il furto sventato. L’agente che faceva jogging doveva prendere servizio alle 7 quella mattina ed era uscito per una corsetta di allenamento, prima di attaccare il turno. Erano da poco passate le 5 quando scendendo da via Rodi ha visto in lontananza un uomo che si avvicinava alla vettura. Non si muoveva in maniera convinta, come di chi deve raggiungere la propria auto, così lo ha osservato a distanza notando che stava forzando la portiera del mezzo in sosta. Dopo aver rotto la serratura è entrato al suo interno e ha iniziato a rovistare dappertutto. L’agente si è avvicinato e ha aperto lo sportello di guida identificandosi. "Sono un poliziotto, che stai facendo?". Il 50enne ha aperto lo sportello del passeggero per fuggire poi ha iniziato a correre ma l’agente lo ha raggiunto e ha chiamato i rinforzi. Prima dell’arrivo dei colleghi ha provato più volte a fuggire spintonando il poliziotto e l’arresto è scattato anche per resistenza a pubblico ufficiale. E’ stato perquisito e addosso aveva una carta di debito e quattro gratta e vinci di cui due erano anche vincenti ma somme di poco conto. Non erano cose sue ma di altre persone come per sua stessa ammissione. Le aveva arraffate in giro frugando su altre automobili parcheggiate. E’ stato denunciato per ricettazione e inosservanza della misura del foglio di via obbligatorio dal comune di Ancona, emessa dal questore Cesare Capocasa dopo il furto dell’auto in via Scrima. A settembre il 50enne si è reso responsabile anche di altri quattro furti analoghi, commessi sempre di notte.