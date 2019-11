Ancona, 2 novembre 2019 – Due lauree, la divisa della polizia e un destino da angelo custode. Tutto in appena 29 anni. Questa l'età di Marco Ardizzone, agente anconetano in servizio nelle Volanti della Questura di Milano.

E' proprio nel capoluogo lombardo che si è reso protagonista il 21 ottobre scorso. Intorno alle 10.30, nella metropolitana M3 un uomo si è accasciato in preda a un malore. Era in arresto cardiaco quando sono giunti i poliziotti. Tra loro il giovane anconetano, il quale, forte della laurea in Scienze Infermieristiche conseguita nel 2012 all'Università Politecnica delle Marche, ha subito iniziato le manovre di rianimazione. Fondamentali per salvare la vita al signore, un 63enne di origine indiana residente a Cremona, poi affidato alle cure dei medici del 118.

Ma Ardizzone, a quanto pare, non è solito sedersi sugli allori. Tutt'al più l'alloro se lo mette in testa sotto forma di corona. Oggi, infatti, si è laureato in Scienze Politiche e Relazioni internazionali.