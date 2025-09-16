Poliziotto spara e uccide un pitbull dentro al parco durante un blitz anti droga

Blitz antidroga al parco, un agente di polizia spara e uccide un cane AmStaff di proprietà di una ventenne. Il fatto è accaduto domenica pomeriggio attorno alle 16,30 nella piccola area verde che unisce via Senigallia a via Osimo.

I due equipaggi della squadra volanti erano impegnati in un’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti all’interno del parco cittadino. Racconto dissonante anche sul numero di colpi di pistola sparati, la ragazza sostiene siano stati due, la questura parla di un solo colpo esploso, fatale per il meticcio. Una conclusione a cui gli investigatori sono arrivati dopo che gli accertamenti confermavano l’esplosione di un solo colpo. Sul posto è intervenuto personale della polizia scientifica per eseguire i rilievi.

Nessuno dei presenti, oltre alla morte del cane, ha riportato conseguenze. La proprietaria del meticcio, una 20enne residente a Jesi, sarà deferita per inottemperanza alla disposizione relativa all’installazione del microchip sul cane, per violazione al divieto di ingresso del cane nel parco pubblico oltre che per omessa custodia e malgoverno di animali.

Lo stesso personale veterinario ha constatato successivamente l’assenza del microchip. Il ragazzo, sorpreso a gettare via un involucro con una modesta quantità di droga, è stato sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. La giovane, italiana ma di origini dominicane, nella sua versione raccontata al Carlino e ripetuta in un post con i video del cane ferito poco prima che spirasse, sostiene che l’agente delle volanti abbia sparato mentre il cane era sotto il suo controllo; la ricostruzione degli agenti è molto diversa.

I poliziotti, stando a quanto si legge in una nota ufficiale diffusa ieri, hanno notato la presenza di una coppia, un uomo e una donna, seduti su una panchina. Accovacciato vicino alla coppia, c’era il cane nero di grossa taglia, senza museruola e senza guinzaglio. Alla vista degli agenti, l’uomo, con un rapido movimento del braccio, ha tentato di disfarsi di un involucro con tre dosi di hashish.

In quel momento, con uno scatto repentino il cane ha iniziato a correre in maniera aggressiva in direzione dei due agenti che si stavano avvicinando. Un terzo agente ha iniziato a urlare in direzione della coppia, intimando di richiamare subito il cane che a quel punto, verosimilmente attirato dalle grida del poliziotto, ha cambiato direzione dirigendosi verso di lui. L’agente, per sottrarsi all’aggressione dell’AmStaff, ha cercato di ripararsi dietro a una panchina. Malgrado ciò, il cane è riuscito con rapidità ad avvicinarsi digrignando i denti e ringhiando con aggressività. Quando il cane stava per aggredirlo, l’agente per difendere l’incolumità sua e dei presenti, sarebbe stato costretto a estrarre la pistola di ordinanza e a esplodere un colpo verso l’animale. Stando alla ricostruzione della polizia, considerata la posizione di tiro nessun altro ha corso pericolo per l’uso dell’arma da fuoco. L’intervento del personale veterinario per prestare soccorso all’animale ferito è stato vano.