"Polli morti da Fileni, non torna il numero"

"Furto di rame e moria di polli nei capannoni Cartuccia di Fileni, com’è possibile che i volatili deceduti per asfissia siano scesi di 100mila, dai 240 dichiarati inizialmente ai 142mila?". La domanda arriva dal comitato Per la Vallesina dopo la ricostruzione dei fatti resa nota dal gruppo Fileni. "Perché c’è questo balletto di cifre a più di un mese dall’accaduto?" chiede Andrea Tesei per il comitato che esprime perplessità: "Se il generatore di emergenza deve sopperire alla mancanza di energia, come fa ad essere collegato alla linea elettrica? Normalmente, proprio per la funzione propria dei generatori di emergenza che devono sopperire ai black out, questi dovrebbero essere alimentati a gasolio e dunque garantire la fornitura di energia anche in casi in cui l’energia elettrica venisse a mancare". E poi se "la mancanza di energia è stata limitata a poche ore, grazie all’immediata scoperta del danno da parte del personale Fileni come possono essere morti tutti quei polli in poche ore? La vicenda ci sembra diventi ancora più intricata".