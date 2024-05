Pollice amputato al lavoro, maxi risarcimento

Per posizionare bene una bobina pesante ci ha rimesso il pollice della mano sinistra, perdendo anche la funzione prensile. Una menomazione che si porterà avanti per la vita, ma per la quale ieri ha vinto il round con la giustizia. L’operaio aveva solo 31 anni quando è avvenuto il fatto. I vertici dell’azienda dove si è verificato l’infortunio sul lavoro sono stati condannati a otto mesi di reclusione ciascuno e al pagamento di 105mila euro di risarcimento per il danno subito dall’uomo. Il macchinario, una rifilatrice, non avrebbe avuto le barriere protettive. A subire l’amputazione del dito è stato un giovane di origini napoletane, ma residente a Senigallia. Dopo l’infortunio non si era visto risarcire il danno subìto dall’azienda, per cui ancora oggi lavora ma con mansioni diverse. Per i tre vertici inizialmente era arrivato un decreto penale di condanna e il pagamento di 15mila euro, ma è stata fatta opposizione preferendo andare a giudizio per dimostrare che non era loro la colpa. Per l’incidente avuto dal giovane operaio sono finiti a processo per concorso in lesioni colpose e per la violazione di un decreto legislativo secondo il quale chi lavora in una fabbrica deve ricevere formazione adeguata in materia di sicurezza e salute, l’amministratore delegato (un 51enne di Livorno), il direttore dello stabilimento (un 63enne di Ostra Vetere) e il responsabile di produzione (un 62enne di Trecastelli) dell’azienda Valli Zabban di Trecastelli, specializzata nella lavorazione della gomma. Il verdetto è stato emesso ieri dal giudice Pietro Renna. La difesa degli imputati, nell’arringa della discussione, ha ribadito che le protezioni sarebbero state rimosse dagli operai stessi e l’azienda non sarebbe stata responsabile. L’infortunio è avvenuto il 25 marzo 2021. Alla lettura del dispositivo ieri era presente anche l’operaio rimasto gravemente ferito, parte civile con l’avvocato Domenico Liso. In una precedente udienza il giovane aveva raccontato sempre in aula come erano andati i fatti dicendo che lavorava nell’azienda da circa un anno e non sarebbe stato formato per utilizzare quel macchinario che non aveva i dispositivi di sicurezza. "Ho fatto solo un affiancamento per caricare le bobine – aveva detto –, poi mi hanno inserito come macchinista. Quel giorno stavo tirando da una parte il materiale, la bobina caricata era molto pesante ed è partita la sega circolare che mi ha tagliato il dito. Ho subito una amputazione (aveva mostrato la mano in aula, ndr) e anche una limitazione funzionale a due dita. In pratica non ho più appiglio con questa mano e nemmeno forza. Non posso sollevare nulla e adesso faccio il carrellista nella stessa azienda". L’operaio riceve attualmente solo 200 euro dall’Inail come indennizzo di invalidità e la ditta per cui lavora gli avrebbe proposto inizialmente un risarcimento di 20mila euro, che ha rifiutato ritenendo il danno ben maggiore. Per l’amputazione subita gli avevano dato 40 giorni di prognosi poi subì diversi interventi.