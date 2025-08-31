Polo Amazon, la controproposta: "Interporto anche per pendolari"

Viabilità a rischio dopo l’apertura, che dovrebbe avvenire entro l’anno, del polo Amazon: si accende il dibattito dopo le proposte di nuovi tracciati lanciati da Pierluigi Bocchini, ex presidente di Confindustria Ancona.

Da Chiaravalle – uno dei Comuni che rischia di pagare in termini di traffico e smog la novità del colosso Amazon e di eventuali nuovi insediamenti che questo potrebbe trascinarsi – l’assessore all’Urbanistica e Lavori pubblici Andrea Alcalini, tramite Il Carlino, lamenta il fatto che "non sia stato effettuato uno studio di impatto sul traffico, partendo dal presente e in prospettiva futura, dati alla mano, l’unico in grado di permetterci di fare delle scelte ponderate".

Chi avrebbe dovuto occuparsene? Per Alcalini "la Regione o la Provincia, con incarico esterno. Noi ad aprile avevamo chiesto ad Acquaroli uno studio del traffico – incalza Alcalini -. Non conoscendo nemmeno la provenienza dei lavoratori (mille, non ancora selezionati e assunti, ndr) e dei camion in ingresso e uscita dall’hub, sarebbe un mero fare delle ipotesi. Forse il casello di Ancona Nord risentirà di più del traffico, per cui la soluzione della bretella per Montemarciano sarebbe la più sciocca. Penserei più all’utilizzo dell’attuale stazione merci di Interporto come stazione passeggeri, sul rafforzamento del casello Ancona Nord, ma cosa succederebbe alle infrastrutture immediatamente vicine allo stesso? Non si sa. Si sarebbe dovuto convocare un tavolo interistituzionale, con la presenza di Amazon, ma siamo in ritardo e a questo punto scopriremo cosa accadrà solo quando il polo si attiverà".

Da Falconara a intervenire, chiamando in causa proprio Chiaravalle, è Yasmin Al Diry, ex vicesindaco e candidata al consiglio regionale a sostegno del governatore uscente Acquaroli.

"Il casello di Ancona Nord è ormai al limite. Oggi gestisce circa 30mila veicoli al giorno – erano 25mila nel 2010 – di cui almeno il 15% sono mezzi pesanti. La conseguenza è sotto gli occhi di tutti: blocchi quotidiani, code che arrivano fino alle corsie di marcia della A14 e della SS76, rischi enormi per la sicurezza stradale e disagi diffusi. A questa situazione già critica si aggiunge ora una nuova emergenza. Amazon, con il suo polo da 230mila metri quadrati a Monsano, porterà in entrata e in uscita almeno 700 camion al giorno. E la nuova stazione di servizio davanti al casello potrebbe attirare centinaia di mezzi pesanti quotidiani, grazie a prezzi più bassi rispetto alle aree autostradali. Il Comune di Chiaravalle deve assumersi le proprie responsabilità. Non è accettabile continuare ad autorizzare interventi senza un’adeguata valutazione degli impatti".

Sara Ferreri